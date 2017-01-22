В Астану для переговоров прибыли представители оппозиции Сирии

Представители сирийской оппозиции прибыли в Астану для переговоров. Об этом РИА Новости утром в воскресенье, 22 января, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

«Я вам подтверждаю: делегация оппозиции уже в Астане», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что делегация правительства Сирии прибудет в столицу Казахстана позже.

Ранее сообщалось, что США решили не отправлять в Астану делегацию на переговоры по Сирии. Страну будет представлять американский посол в Казахстане Джордж Крол. В Госдепартаменте объяснили это решение состоявшейся инаугурацией президента Дональда Трампа и процессом передачи власти.

Тем временем в Астану уже прибыли представители России, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Представители правительства Сирии прибудут в воскресенье. Начало переговоров запланировано на 23 января.