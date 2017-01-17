Глава МИД России пригласил команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане

Москва считает правильным пригласить в Астану на переговоры по Сирии, запланированные на 23 января, представителей ООН и новой администрации США. Об этом во вторник, 17 января, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Рассчитываем, что новая администрация сможет принять это приглашение, будет представлена своими экспертами на любом уровне, который посчитают возможным», — сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что это будет первый официальный контакт с администрацией избранного американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого можно будет начать обсуждать «повышение эффективности борьбы с терроризмом в Сирии».

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«Я надеюсь, что наше взаимодействие по сирийскому кризису, как и по другим проблемам, связанным с борьбой с террором, будет более эффективным, нежели с администрацией [президента США Барака] Обамы», — заявил дипломат.

По словам Лаврова, Трамп из-за своих взглядов не похож ни на кого из своих предшественников, не только на демократов, но и на республиканцев. При этом глава МИД отметил, что Москва без опасений и без восторга ждет, когда новая администрация США приступит к исполнению своих обязанностей. «Только когда в новой администрации все рассядутся по местам, когда начнется практическая работа, тогда будет понятно, как будут выстраиваться отношения между США и окружающим миром», — резюмировал Лавров.

29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению сесть за стол переговоров. Впоследствии в качестве площадки для встречи была выбрана столица Казахстана.