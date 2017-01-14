В Турции сообщили о согласии Москвы привлечь США к переговорам по Сирии

Турция и Россия решили пригласить США на переговоры по Сирии, которые запланированы в казахстанской столице в этом месяце. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает Reuters в субботу, 14 января.

«США примут участие в переговорах в Астане», — цитирует Чавушоглу ТАСС. По его словам, вопрос о приглашении представителей Вашингтона обсуждался с Москвой на дипломатическом уровне. «И мы не отрицаем, что у Америки есть роль в этом процессе», — добавил министр.

Он подчеркнул, что пока еще решается вопрос, какие стороны могут быть представлены в Астане и на каком уровне. При этом Чавушоглу отметил, что Анкара «не приемлет участия в переговорах курдских боевиков» (под ними подразумеваются Отряды народной самообороны (YPG) и партия «Демократический союз» (PYD), которых Турция причисляет к террористам, — прим. «Ленты.ру»). «В переговорах должны участвовать те стороны, которые смогут внести эффективный вклад в урегулирование», — считает Чавушоглу.

Как сообщает Yahoo News, 12 января глава турецкого МИД уже говорил, что США должны быть приглашены на переговоры, и на это уже есть согласие Москвы. «Никто не может игнорировать роль Соединенных Штатов, и это принципиальная позиция Турции», — отмечал он.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос о привлечении США к намеченным на 23 января в Астане переговорам между сирийскими властями и вооруженной оппозицией. «Безусловно, мы все заинтересованы в максимально широком представительстве сторон, имеющих отношение к перспективам политического урегулирования в Сирии», — добавил он. В Госдепе также 13 января сказали, что пока не получали официального приглашения.