США поддержали проведение переговоров по Сирии в Астане

Вашингтон поддерживает проведение переговоров между сирийскими властями и вооруженной оппозицией в Астане. Об этом в четверг, 5 января, заявил госсекретарь США Джон Керри, передает Reuters.

Он выразил надежду, что диалог «станет шагом вперед» на пути урегулирования кризиса в Арабской Республике. При этом госсекретарь допустил, что встреча может не состояться. «Очевидно, в этом есть сомнения, учитывая изменение позиций и то, что происходит сегодня на местах (в Сирии)», — цитирует Керри РИА Новости.

