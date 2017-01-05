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США поддержали проведение переговоров по Сирии в Астане

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Джон Керри
Джон Керри

Вашингтон поддерживает проведение переговоров между сирийскими властями и вооруженной оппозицией в Астане. Об этом в четверг, 5 января, заявил госсекретарь США Джон Керри, передает Reuters.

Он выразил надежду, что диалог «станет шагом вперед» на пути урегулирования кризиса в Арабской Республике. При этом госсекретарь допустил, что встреча может не состояться. «Очевидно, в этом есть сомнения, учитывая изменение позиций и то, что происходит сегодня на местах (в Сирии)», — цитирует Керри РИА Новости.

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