Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии

Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщил о нарушениях режима прекращения огня, зафиксированных на территории республики российско-турецкой комиссией. Об этом говорится в бюллетене, размещенном во вторник, 3 января, на сайте Минобороны России.

Как отмечается, в течение суток было подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Латакия. Таким образом их число достигло 1088-ми.

За день российская часть комиссии зафиксировала 27 нарушений, из них восемь в провинции Хама, по семь в Алеппо и Латакии и пять в Дамаске. Турецкая сторона сообщила о 18 нарушениях. Они произошли в провинциях Алеппо (семь), Дамаск, (шесть), Индлиб и Хомс (по два) и Дераа (одно).