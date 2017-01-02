США признали гибель мирных жителей при бомбежках в Ираке и Сирии

Осуществляемые возглавляемой Соединенными Штатами коалицией бомбежки в Ираке и Сирии привели к гибели по меньшей мере 188 мирных жителей. Как передает ТАСС, об этом сказано в заявлении для прессы, обнародованном штабом военной операции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«На сегодняшний день, опираясь на имеющуюся информацию, штаб... делает следующий вывод: более вероятно, чем нет, то, что по меньшей мере 188 мирных граждан были непреднамеренно убиты вследствие ударов коалиции с момента начала операции "Непоколебимая решимость"», — цитирует документ информагентство

Также там высказывается сожаление по поводу гибели мирных жителей из-за действий коалиции по уничтожению ИГ в Ираке и Сирии и выражаются соболезнования их родным.

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30 декабря сообщалось, что мирные жители могли пострадать в результате авиаудара, нанесенного днем ранее международной коалицией во главе с США по ИГ в иракском городе Мосул. Мишенью был микроавтобус, в котором находились боевики, устроившие до этого обстрел из противотанкового гранатомета. Как выяснилось, местом авиаудара оказалась парковка больничного комплекса, на которой стоял автомобиль. «В результате возможны жертвы среди гражданского населения», — было сказано в заявлении коалиции. По факту случившегося начато расследование.

Операцией под кодовым названием Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») руководит Центральное командование Вооруженных сил США. Она была начата в 2014 году: в Ираке – в июне, в Сирии – в сентябре.