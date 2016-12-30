Коалиция допустила гибель мирных жителей при ударе по парковке больницы в Мосуле

Мирные жители могли пострадать в результате авиаудара, нанесенного международной коалицией во главе с США по «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России) в иракском городе Мосул. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление коалиции.

Инцидент произошел 29 декабря. Мишенью коалиции был микроавтобус, в котором находились боевики ИГ, устроившие до этого обстрел из противотанкового гранатомета. Как выяснилось, местом авиаудара оказалась парковка больничного комплекса, на которой стоял автомобиль.

«В результате возможны жертвы среди гражданского населения», — говорится в заявлении коалиции. По факту случившегося начато расследование.

Материалы по теме Наступление на Мосул Иракская армия, курдская пешмерга и шиитское ополчение пытаются окружить город

7 декабря международная коалиция нанесла удары по госпиталю в Мосуле, который использовали боевики «Исламского государства» в качестве своей базы и штаб-квартиры. При этом отмечалось, что предприняты «все возможные меры предосторожности при планировании и осуществлении авиаударов, чтобы уменьшить риск причинения вреда невоюющим лицам».

Мосул более двух лет находится под контролем ИГ. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября этого года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США поддерживает наступление с воздуха и предоставляет артиллерийскую поддержку.