Иракская армия освободила большую часть Мосула

Подразделения иракской армии освободили от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) большую часть города Мосул. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

По его словам, от террористов очищены также окрестности города в провинции Найнава. «Это 40 районов из 56. Начинается работа по освобождению оставшихся 16 районов», — заявил он.

27 декабря премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что для полного освобождения Мосула понадобится три месяца, сообщило агентство Reuters.

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В тот же день командующий войсками международной коалиции, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд высказал предположение, что контролируемые ИГ города Ракка в Сирии и Мосул в Ираке будут очищены от боевиков до конца 2018 года.

Битва за Мосул — второй по величине город Ирака и неофициальную столицу иракских территорий, подконтрольных ИГ, — началась 17 октября. Международная коалиция во главе с США поддерживает наступление с воздуха.

Общая численность осаждающих город войск составляет около 100 тысяч человек. По данным американской разведки, сопротивление им могут оказывать до пяти тысяч боевиков.