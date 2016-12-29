Иракские военные начали новое наступление против боевиков ИГ под Мосулом

Иракские силовики начали новое наступление против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в нескольких районах на юго-востоке Мосула. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на представителей МВД.

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«За первые 5-10 минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что в тех районах, где началось наступление, боевые действия не велись около месяца.

28 декабря стало известно, что подразделения иракской армии освободили от боевиков ИГ большую часть Мосула — 40 из 56 районов. По словам премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади, для полного освобождения города понадобится три месяца.

Битва за Мосул — второй по величине город Ирака и неофициальную столицу иракских территорий, подконтрольных ИГ, — началась 17 октября. Международная коалиция во главе с США поддерживает наступление с воздуха.

Общая численность осаждающих город войск составляет около 100 тысяч человек. По данным американской разведки, сопротивление им могут оказывать до пяти тысяч боевиков.