В результате взрыва на рынке в Мосуле погибли 23 человека

В результате взрыва на рынке в иракском городе Мосул погибли по меньшей мере 15 гражданских лиц и восемь полицейских. Об этом в четверг, 22 декабря, заявили в министерстве обороны страны, сообщает в своем Twitter агентство Associated Press.

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Как отмечает The Indian Express, на воздух взлетели три автомобиля, начиненные взрывчаткой.

Мосул более двух лет находится под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября этого года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США поддерживает наступление с воздуха и предоставляет артиллерийскую поддержку.

Общая численность наступающих на город войск составляет около 100 тысяч человек. По данным разведки США, сопротивление им могут оказывать около пяти тысяч боевиков.

