В МИД России обвинили Обаму в желании оставить выжженную землю

Уходящая администрация Барака Обамы оставит избранному президенту США Дональду Трампу «выжженную землю» на месте российско-американских отношений. Об этом заявил в интервью «Российской газете» уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«Трампу достается тяжелое наследие от уходящей администрации, которая, очевидно, хочет оставить после себя "выжженную землю" на месте российско-американских отношений. Это касается и судорожного стремления внести как можно большее количество российских граждан в санкционные списки, и охоты за ними спецслужб США в третьих странах», — отметил дипломат.

Долгов также обвинил западную прессу в необъективном освещении конфликта в Сирии. По его словам, СМИ «изо дня в день кормят общественность однобокими репортажами по сирийскому Алеппо, обвиняя Россию во всех смертных грехах» и игнорируя при этом авиаудары в Ираке и страдания простых сирийцев.

Уполномоченный МИД напомнил, что международная коалиция во главе с США действует в Сирии, нарушая ее суверенитет. «Но западные СМИ предпочитают об этом не распространяться», — указал он.

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24 декабря в МИД России заявили, что администрация Обамы вредит самим США, постоянно усиливая санкции в отношении Москвы. В ведомстве отметили, что два расширения ограничений за три дня «сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности».

23 декабря Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который ограничивает военное сотрудничество с Россией, придает глобальный статус «закону Магнитского» и предусматривает поставки оружия сирийской оппозиции.

До этого Министерство торговли США расширило санкционный список российских компаний, включив в него 23 организации. Вашингтон также ввел ограничения против руководства базирующегося в Москве Темпбанка из-за Сирии.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп обошел своего основного соперника — демократа Хиллари Клинтон. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года.