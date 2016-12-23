США включили еще 23 российские компании в санкционный список

Министерство торговли США расширило санкционный список российских компаний, включив в него 23 организации, сообщается на сайте ведомства.

«Двадцать три организации, добавленные в список, определены правительством США как действующие в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики», — говорится в релизе.

В список включены предприятия железнодорожной отрасли Крыма и порты полуострова, а также ряд НИИ и заводов. Санкции введены в связи с ситуацией на востоке Украины.

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20 декабря антироссийские санкции расширил американский Минфин. Министерство добавило в черный список семь граждан, 26 организаций и два танкера. В частности, среди компаний оказались «Новатэк» (в список включены девять ее региональных филиалов), «Крымский порт», «Крымская железная дорога», «Трансфлот» и другие. Также санкции введены в отношении судов под российским флагом «Маршал Жуков» и «Сталинград», которые связаны с «Трансфлотом».

19 декабря Евросоюз официально продлил до 31 июля 2017-го истекавшие в январе следующего года экономические санкции против России.

В 2014 году несколько стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, начали вводить ограничительные меры в отношении России, связав их со вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.