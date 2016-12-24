МИД счел новые антироссийские санкции США вредящими самой Америке

Администрация президента США Барака Обамы вредит собственной стране, постоянно усиливая санкции в отношении Москвы. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России в субботу, 24 декабря.

В ведомстве отметили, что второе за три дня расширение американских санкций на фоне событий в Анкаре и Берлине «сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности». МИД отметил, что Вашингтон крайне увлеченно в последние годы искал способы нанести ущерб Москве. «Заодно эта администрация вредит собственной стране, чей имидж в результате столь безрассудной линии падает в глазах даже тех, кто далек от политики», — говорится в сообщении.

МИД добавил, что Вашингтон предъявляет России очередные безосновательные претензии «вместо того, чтобы одернуть своих киевских клиентов, раз за разом срывающих мирное урегулирование конфликта в Донбассе». При этом «именно государственный переворот на Украине при американской поддержке привел к референдуму жителей Крыма и Севастополя», подчеркнули в ведомстве.

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Кроме того, министерство отмечает, что «при нынешней администрации Вашингтон в своем стремлении к смене власти в Сирии готов помогать любым деструктивным силам». «Видимо, в Белом доме забыли, что по американскому законодательству пособничество террористам — тяжкое, уголовно наказуемое деяние», — сообщили в пресс-службе МИД.

«Нас санкциями не взять. Российские компании (...) и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу», — подчеркивается в заявлении.

Ранее Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который ограничивает военное сотрудничество с Россией, придает глобальный статус «закону Магнитского» и предусматривает поставки оружия сирийской оппозиции.

До этого Министерство торговли США расширило санкционный список российских компаний, включив в него 23 организации. Вашингтон также ввел ограничения против руководства базирующегося в Москве Темпбанка из-за Сирии.