Обама запретил военное сотрудничество с Россией

Президент США Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который ограничивает военное сотрудничество с Россией, придает глобальный статус «закону Магнитского» и предусматривает поставки оружия сирийской оппозиции. Об этом сообщает в субботу, 24 декабря, РИА Новости.

Документ, в частности, запрещает Минобороны США выделять в 2017 финансовом году средства на военное сотрудничество с Москвой до того момента, пока Пентагон по согласованию с Госдепартаментом США не уведомит Конгресс о том, что Россия прекратила «оккупацию территории Украины и агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО».

Отдельно прописан запрет на финансирование «любых действий», которые признают суверенитет России над Крымом. Исключением могут быть только случаи, связанные с национальной безопасностью США.

Документ также предусматривает выделение 4,3 миллиарда долларов на «сдерживание России». Эти средства пойдут на «политическую, экономическую и публичную дипломатию», а также на военную поддержку союзников по НАТО и других партнеров США в Европе и Азии.

Кроме того, закон об оборонных расходах позволяет президенту США вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека. Санкции включают в себя блокирование собственности или активов, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов.

Документ также регламентирует поставки сирийской оппозиции, поддерживающей действия США по борьбе с терроризмом, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и других вооружений. Для оказания военной помощи госсекретарь и министр обороны обязаны будут информировать Конгресс и получать его одобрение.

«Закон Магнитского» принят в США в декабре 2012 года. Документ изначально был направлен против лиц, предположительно, причастных к гибели юриста Сергея Магнитского в СИЗО в 2009 году. В список вносились те, к кому применялись персональные ограничения. Позже перечень пополнялся фамилиями тех, кого США подозревают в нарушении прав человека. Санкции представляют собой запрет на въезд в страну и арест всех счетов фигуранта списка в американских банках.

В сентябре заместитель главы МИД России Михаил Богданов предупредил, что поставки США и их союзниками сирийской оппозиции качественно новых вооружений, включая зенитные средства, — это контрпродуктивно, и данное оружие может быть использовано против самих Соединенных Штатов.