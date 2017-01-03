Cирийская оппозиция объявила о прекращении подготовки к переговорам в Астане

Вооруженные группировки сирийской оппозиции объявили о том, что прекращает подготовку к мирным переговорам в столице Казахстана. Об этом во вторник, 3 января, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на совместное заявление представителей оппозиционных формирований.

Документ был выпущен от имени примерно десяти повстанческих группировок. В нем они обвиняют Дамаск в нарушении режима прекращения огня и объявляют, что «замораживают все обсуждения, связанные с переговорами в Астане», намеченными на конец января.

Как передает ТАСС, 2 января в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики сообщалось о 34 зафиксированных в течение суток обстрелах со стороны вооруженных формирований. 16 случаев были отмечены в провинции Дамаск, семь — в Латакии, шесть — в Алеппо, пять — в регионе Хама.

29 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительства республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению сесть за стол переговоров. В связи с этим были подписаны три документа. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.