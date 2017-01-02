Берлин предложил обсудить будущее Асада на переговорах в Астане

Вопрос о политическом будущем сирийского лидера Башара Асада должен обсуждаться на переговорах по Сирии в Астане. Об этом в понедельник, 2 января, заявил официальный представитель немецкого МИД Мартин Шефер, передает ТАСС.

Помимо этого, по словам дипломата, необходимо поднять вопрос о роли оппозиционных формирований в создании переходных органов власти.

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По словам Шефера, важно, чтобы намерение России, Турции и Ирана собрать за столом в ближайшие недели представителей правительства и оппозиции «было реализовано под эгидой и в сотрудничестве с ООН».

Дипломат добавил, что ключевым посредником в этом процессе должен оставаться спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Берлин пока не представляет, как переговоры в Астане впоследствии будут увязаны с межсирийскими консультациями, которые велись ранее в Женеве.

Шефер допустил также возможное участие Асада в переходном сирийском процессе при условии ограничения полномочий сирийского лидера, добавив, что ФРГ выступает против того, чтобы Асад оставался президентом страны.

16 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ходе последнего телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился о том, чтобы предложить участникам конфликта в Сирии провести переговоры на новой площадке. «Такой площадкой могла бы быть столица Казахстана Астана», — заявил российский лидер.

