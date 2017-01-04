Определена дата начала переговоров сирийского правительства и оппозиции в Астане

Переговоры между сирийскими властями и вооруженной оппозицией начнутся в Астане 23 января. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу информационному агентству Anadolu.

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Министр пояснил, что они станут возможны только в том случае, если режим прекращения огня не будет нарушаться.

Ранее он обвинял в нарушении перемирия представителей шиитской группировки «Хезболла», которая сражается на стороне Дамаска. Чавушоглу также заявлял, что представители российских властей прибудут в Анкару 9-10 января для обсуждения общих положений сирийского перемирия.

29 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция решили начать переговоры. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.