В Турции анонсировали визит российской делегации для обсуждения Сирии

Представители российских властей прибудут в Турцию 9-10 января для обсуждения общих положений сирийского перемирия. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, его слова передает Reuters.

Как отмечает агентство Anadolu, глава Чавушоглу также обвинил шиитское движение «Хезболла» в несоблюдении режима прекращения огня. «Если мы не сможем остановить продолжающиеся нарушения, процесс в Астане может провалиться», — сообщил он.

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3 января появились сообщения, что 10 группировок сирийской оппозиции приостановили участие в мирном процессе, сославшись на нападения со стороны правительственных сил.

29 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция решили начать переговоры. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция. Обсуждение условий перемирия должно состояться в столице Казахстана, Астане.