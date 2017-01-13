В Госдепе заявили об отсутствии приглашения на переговоры по Сирии в Астане

Соединенные Штаты пока не получили официального приглашения на переговоры по Сирии в Астане, намеченные на 23 января. Об этом, как сообщает Reuters, заявил в пятницу, 13 января, официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

«Насколько мне известно, мы не получили официальное приглашение на переговоры», — сказал дипломат, добавив, что Вашингтон поддерживает контакты по этому вопросу с Москвой и Анкарой.

5 января госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон поддерживает проведение переговоров в Астане между сирийскими властями и вооруженной оппозицией. Он выразил надежду, что диалог «станет шагом вперед» на пути урегулирования кризиса в Арабской Республике. При этом госсекретарь допустил, что встреча может не состояться. «Очевидно, в этом есть сомнения, учитывая изменение позиций и то, что происходит сегодня на местах (в Сирии)», — отметил он.

12 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ход подготовки к межсирийским переговорам. 9 января сирийский лидер Башар Асад заявил о готовности обсуждать любые вопросы с оппозицией.

29 декабря Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция решили приступить к переговорам. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.