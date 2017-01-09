Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности обсуждать любые вопросы с оппозицией на предстоящих переговорах по мирному урегулированию, которые пройдут в Казахстане. Об этом он сообщает SANA.

«Мы готовы обсуждать все темы. Все пути должны быть открыты, когда речь идет о переговорах о прекращении конфликта в Сирии или о будущем Сирии. Никаких ограничений нет», — заявил Асад.

В то же время он отметил, что до сих пор непонятно, кто именно будет представлять сирийскую оппозицию и пользуются ли эти силы реальной поддержкой среди населения страны.

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«Именно от того, кто будет вести диалог от имени оппозиции, будет зависеть успех встречи»,— считает президент Сирии.

Ранее, 4 января, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры между сирийскими властями и вооруженной оппозицией начнутся в Астане 23 января.

29 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция решили начать переговоры. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.

