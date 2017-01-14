СМИ узнали о приглашении Россией команды Трампа на переговоры по Сирии

Россия пригласила на переговоры по Сирии в Астане, назначенные на 23 января, представителей команды избранного президента США Дональда Трампа, демонстративно исключив из числа участников встречи членов администрации Барака Обамы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в окружении будущего главы Белого дома.

Приглашение советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, по информации издания, передал 28 декабря в ходе телефонного разговора посол России в США Сергей Кисляк. По словам источника, никаких решений по итогам беседы принято не было, и пока не ясно, примут ли представители Соединенных Штатов участие во встрече в Астане.

13 января официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер сообщил, что Соединенные Штаты пока не получили официального приглашения на переговоры по Сирии. 5 января госсекретарь Джон Керри заявил, что Вашингтон поддерживает диалог между сирийскими властями и вооруженной оппозицией.

Официальный представитель Трампа Шон Спайсер 13 января прокомментировал информацию СМИ о контактах Майкла Флинна с российским посольством. По словам Спайсера, советник Трампа звонил российскому послу Сергею Кисляку, чтобы пожелать ему счастливого Рождества и Нового года. Три дня спустя дипломат перезвонил Флинну, чтобы согласовать детали телефонного разговора между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

29 декабря Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция решили приступить к переговорам. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.