Путин обсудил с Эрдоганом подготовку переговоров по Сирии в Астане

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ход подготовки к межсирийским переговорам в Астане. Об этом в четверг, 12 января, сообщается на сайте Кремля.

«Отмечено, что достигнутые при посредничестве России и Турции договоренности между правительством Сирийской Арабской Республики и умеренной оппозицией о прекращении боевых действий в целом соблюдаются», — говорится в сообщении. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Главы государств также обговорили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности восстановление полномасштабных торгово-экономических связей и проведение в ближайшее время заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией под председательством лидеров стран.

9 января президент Сирии Башар Асад заявил о готовности обсуждать любые вопросы с оппозицией на предстоящих переговорах по мирному урегулированию, которые стартуют 23 января в Казахстане.

29 декабря Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция решили приступить к переговорам. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.