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16:29, 30 июля 2026Мир

На Западе заявили о применении Россией северокорейской ракеты

Reuters: Россия якобы применила северокорейскую ракету для удара по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия якобы впервые в этом году применила северокорейскую ракету для удара по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

«В ходе ночной атаки России (...) вероятно, была применена северокорейская ракета. Это первый случай применения такого оружия в войне почти за год», — говорится в материале.

По словам одного из собеседников агентства, Россия якобы ранее уже запускала северокорейские ракеты по украинским целям. Однако, отметил источник, их развертывание после длительного перерыва указывает на новый запас оружия, который Москва может использовать по мере усиления ракетных ударов по Украине.

Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что позиция Северной Кореи по конфликту на Украине остается неизменной. Он подчеркнул, что Пхеньян как и прежде считает специальную военную операцию (СВО) борьбой России за отстаивание суверенитета.

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