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16:26, 30 июля 2026Авто

Россиянам назвали цену «китайского УАЗа» с дизельным мотором

В России стартовали продажи китайского дизельного внедорожника 212 T01
Марина Аверкина

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Российский рынок пополнился новой моделью. Речь о дизельной модификации рамного внедорожника 212 T01, заказы на который уже начали принимать дилеры. Первые машины доберутся до салонов до конца августа. Автомобиль в исполнении Adventurer Diesel RUS обойдется россиянам от 4 650 000 рублей, пишет издание Quto.ru.

Длина машины составляет 4705 миллиметров, ширина — 1895 миллиметров, высота — 1936 миллиметров, колесная база — 2860 миллиметров.

Автомобиль оснащен двухлитровым турбодизелем производства BAW. Он развивает 170 лошадиных сил и 415 ньютон-метров крутящего момента, доступного уже при 1500 оборотах в минуту. Мотор сочетается с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. За внедорожные возможности отвечает раздаточная коробка BorgWarner, имеющая понижающий ряд.

С появлением дизеля классическая конструкция модели не изменилась: автомобиль сохранил раму, подключаемый полный привод, два неразрезных моста и цельнометаллический пятидверный кузов. Двигатель размещен продольно спереди. Подвеска на обеих осях зависимая, пружинная, многорычажная.

Кузов дизельного 212 T01, как и бензиновой версии, имеет около 200 оцинкованных элементов. Модификация получила расширенный зимний пакет, в который входят обогревы рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла.

Ранее были названы самые популярные у россиян дизельные машины. В пятерку самых популярных марок вошли автомобили BMW, Mercedes-Benz, Foton, Great Wall и Toyota. Среди наиболее востребованных моделей в топ-5 попали Foton Tunland, BMW X5, Great Wall Poer, BMW X7 и Mitsubishi L200.

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