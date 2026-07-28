Многодетная россиянка обвинила бывшего мужа в попытке отравления

В Петербурге многодетная мать обвинила бывшего мужа в попытке отравления из-за квартиры

В Санкт-Петербурге многодетная мать обвинила бывшего мужа в попытке отравления из-за квартиры. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, россиянка проживала вместе с тремя детьми и бывшим мужем. После развода женщина отказалась съезжать, мотивируя тем, что это ее единственное жилье. Экс-супруг неоднократно просил горожанку продать ему долю в квартире, но все было безрезультатно.

В ход шли угрозы, и после очередного отказа мужчина начал действовать по-другому. Как утверждает петербурженка, в 7-8 часов утра, пока она спала, бывший муж закрыл все окна в квартире, открыл газовую конфорку и ушел. При этом дверь в спальню он тоже закрыл.

Женщина проснулась, вышла в коридор и почувствовала резкий запах. Горожанка успела отключить конфорки и открыть все окна и двери. Сама она выскочила на улицу. Детей в момент происшествия не дома было, их отправили в летний лагерь.

Россиянка отправилась писать заявление в полицию, оттуда ее забрали на скорой помощи.

Ранее сообщалось, что жительница Сургута вместе со студентами вымогала у бывшего мужа долю в квартире.