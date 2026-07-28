Через шесть лет после смерти Чедвика Боузмана найден новый актер на роль Черной пантеры

Актер Дэвид Джонссон станет новым исполнителем роли Черной пантеры в фильмах Marvel

Актер Дэвид Джонссон выбран на роль супергероя Черной пантеры в фильмах по комиксам Marvel. Об этом сообщает Variety.

Джонссон станет супергероем из вымышленной страны Ваканды в фильме «Черная пантера 3», который выйдет на экраны 15 декабря 2028 года. Его персонаж — принц Т'Чалла II, сын Т'Чаллы, который был Черной пантерой в первом фильме франшизы, где его играл Чедвик Боузман.

Боузман умер от рака кишечника в 2020 году во время подготовки к съемкам фильма «Черная пантера 2: Ваканда навсегда». В итоге в этом фильме его персонаж был объявлен ушедшим из жизни, а мантию Черной пантеры надела сестра его героя Шури в исполнении Летиции Райт.

Т'Чалла II появился в «Черной пантере 2» на экране в виде младенца. Предполагается, что в следующем фильме франшизы он будет уже повзрослевшим. Режиссером ленты вновь выступит Райан Куглер.

В марте оператор «Черной пантеры 2» Отем Дюральд Аркапоу стала первой женщиной, выигравшей «Оскар» в своей профессиональной номинации. Победу ей принесла работа над фильмом Куглера «Грешники».