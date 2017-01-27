Женевские переговоры по Сирии перенесли на конец февраля

Межсирийские переговоры в Женеве перенесены с 8 февраля на конец месяца. Об этом в пятницу, 27 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями сирийской оппозиции, передает ТАСС.

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Глава российского МИД также отметил, что на встрече по Сирии в столице Казахстана «было четко заявлено, что усилия по продвижению политического урегулирования, которые предпринимаются на площадке Астаны, будут вкладом в межсирийские переговоры в Женеве под эгидой ООН».

В Астане 23-24 января состоялись переговоры делегации вооруженной оппозиции и представителей сирийского правительства при посредничестве России и Турции. Успехом встречи стало то, что участников удалось усадить за стол переговоров, хотя прямого контакта так и не получилось. Помимо этого Москва, Тегеран и Анкара договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в Сирии.