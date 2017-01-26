СМИ сообщили о предложении России создать курдскую автономию в Сирии

Проект Конституции Сирии, предложенный Москвой, включает в себя пункт о создании на территории Арабской Республики курдской автономии. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в сирийской оппозиции, которой передали проект документа. При этом сама Сирия должна остаться унитарным государством.

По данным агентства, из названия страны могут исключить слово «арабская», оставив наименование Сирийская Республика. Помимо этого, курды могут получить возможность официально использовать свой язык наравне с арабским.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

Из конституции предлагают убрать пункт о главенстве законов шариата, а также отменить право переизбирать президента на второй семилетний срок. Отмечается также, что из основного закона может исчезнуть положение о том, что глава государства должен быть мусульманином.

Россия передала представителям вооруженной сирийской оппозиции предложения о поправках в Конституцию Сирии по итогам встречи в Астане.

Переговоры в столице Казахстана по Сирии проходили с 23 по 24 января при посредничестве Москвы и Анкары. Представители вооруженной оппозиции и правительственная делегация договорились продолжать контакты.

В настоящее время в Сирии действует конституция, принятая в 2012 году.