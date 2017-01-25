Кремль оценил итоги переговоров по Сирии в Астане

Москва рассчитывает, что итоги переговоров по сирийскому урегулированию в Астане помогут возобновить сотрудничество в рамках Женевского процесса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 25 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, это успех. Обеспечена существенная поддержка Женевскому процессу. Вы знаете, что основным руслом для поиска сирийского урегулирования является Женевский процесс», — отметил пресс-секретарь российского президента, напомнив, что в его рамках возникли заминки.

Отвечая на вопрос о возможности проведения новых подобных встреч в столице Казахстана, Песков отметил, что это зависит от целесообразности и ситуации.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

Переговоры в Астане прошли 23-24 января. В результате встреч Россия, Иран и Турция договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в Сирии. Кроме того, российская делегация передала представителям вооруженной оппозиции Сирии проект конституции для республики.

Противостояние президента Башара Асада и мятежников, требующих его отставки, началось в 2011 году и переросло в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой силу набрали террористические организации. С 30 сентября 2015 года поддержку силам Асада оказывают российские вооруженные силы.