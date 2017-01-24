Россия подготовила проект конституции для Сирии

Российская делегация в Астане передала представителям вооруженной оппозиции Сирии проект конституции для республики. Об этом во вторник, 24 января, «Интерфаксу» сообщил глава делегации, спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

«Проект конституции в настоящее время на руках у вооруженной оппозиции, и мы ожидаем их реакции, которая для нас очень важна и интересна с точки зрения оказания дальнейшей помощи», — заявил он.

По словам Лаврентьева, российские специалисты подготовили проект, чтобы «ускорить процесс принятия конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс».

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Переговоры в Астане завершились днем 24 января. В ходе встречи Россия, Иран и Турция договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в Сирии.

В настоящее время в арабской республике действует конституция, принятая в 2012 году.

Противостояние президента Башара Асада и мятежников, требующих его отставки, началось в 2011 году и переросло в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой силу набрали террористические организации. С 30 сентября 2015 года поддержку силам Асада оказывают российские вооруженные силы.