На переговорах в Астане журналисты час прождали воображаемого пресс-подхода

В отеле Rixos в Астане, где проходили переговоры по Сирии, образовалась пробка из журналистов, подумавших, что остальные коллеги столпились в холле в ожидании важной персоны. Однако спустя почти час выяснилось, что никакого пресс-подхода не предвидится, а ажиотаж возник на пустом месте, передает ТАСС.

Корреспондент агентства сообщил с места событий, что 24 января около 14:40 по местному времени (11:40 мск) в холле отеля в несколько рядов выстроились свыше сотни журналистов, загородив подход к лестнице. При этом никто из представителей СМИ не мог объяснить, что вызвало такой интерес.

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По наблюдению одного из корреспондентов, все бросились к лестнице, когда по случайному совпадению сразу три телерепортера решили снять антуражные кадры. Остальные решили, что коллегам что-то известно, и поспешили занять места.

«Построение на выдуманный самими же журналистами подход хорошо характеризует атмосферу на переговорах, когда в погоне за информацией представители СМИ готовы верить даже не источникам и слухам, а своим же иллюзиям», — заключает ТАСС.

Накануне, 23 января, в лобби отеля Rixos во время выступления постпреда Сирии в ООН Башара аль-Джаафари завязалась потасовка между двумя арабскими журналистами. Один из них загораживал другому обзор. В какой-то момент завязалась перепалка, и они обменялись толчками.

Переговоры в Астане завершились днем 24 января. В результате встреч Россия, Иран и Турция договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в Сирии.