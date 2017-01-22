Дипломат рассказал о ходе сирийских переговоров в Астане

Переговоры по сирийскому урегулированию в Астане проходят тяжело, рассказал советник-посланник России в Казахстане Александр Мусиенко. Его слова в воскресенье, 22 января, передает РИА Новости.

«Переговоры идут тяжело, вязко, но надо дать время нашим переговорщикам, чтобы они выполнили свою миссию», — отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что «за один день такие вопросы не решаются». «Я могу только за российскую делегацию сказать, что настрой самый боевой, решительный, мы пытаемся, что называется, договориться со всеми, и будем к этому стремиться», — заявил он.

По словам Мусиенко, делегации России, Ирана и Турции работают над итоговым документом и «сейчас все этим заняты».

В Астане проходят трехсторонние консультации по вопросам сирийского урегулирования в преддверии международной встречи по этому вопросу, которая, как ожидается, начнется 23 января и продлится два дня.

Ранее в воскресенье сообщалось, что главной целью переговоров по Сирии в Астане станет подтверждение соглашений о перемирии, заключенных в конце декабря.

Участие в переговорах подтвердили семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, Россия, Турция, Иран, США и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Почти все делегации, кроме представительства САР, уже прибыли в Казахстан. Делегация правительства Сирии ожидается в воскресенье.

