Путин обсудил с Совбезом переговоры по Сирии

Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России подготовку к переговорам по Сирии в cтолице Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 19 января, передает ТАСС.

«В контексте сирийского урегулирования состоялся обмен мнениями в русле подготовки к грядущим в понедельник в Астане межсирийским переговорам», — сказал официальный представитель Кремля.

Кроме того, на совещании обсуждалась реализация минских соглашений «с акцентом на неудовлетворительность темпов выполнения Киевом соответствующих положений документа», добавил Песков.

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Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры по Сирии начнутся 23 января и продлятся несколько дней. «Что касается конкретно участников, то пока мы имеем в виду именно экспертный уровень», — отметила дипломат. Новая администрация США, которую Россия пригласила участвовать в переговорах, пока не подтвердила свое участие.

Накануне вечером Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Лидеры страны выразили обеспокоенность тем, что ситуация на юго-востоке Украины обострилась.