Путин обсудил с Меркель и Олландом обострение ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом ход реализации минских договоренностей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Собеседники выразили неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Отмечено обострение обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе, а также недостаточная результативность работы в Контактной группе.

Стороны подчеркнули важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности, обеспечению последовательного выполнения положений «Минска-2», включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

На ближайшее время запланировано проведение совместных мероприятий на различных уровнях, чтобы придать дополнительный импульс деятельности в рамках «нормандской четверки»

Также Путин информировал собеседников о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовке намеченной на 23 января в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки Киева силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. В феврале 2015 года лидеры России, Франции, Германии и Украины утвердили комплекс мер по стабилизации ситуации, так называемые минские соглашения. Договоренности, в частности, предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение выборов в местные органы власти.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт в Донбассе и ведении там боевых действий. Россия подобные заявления последовательно опровергает, указывая на отсутствие доказательств.