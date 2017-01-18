Киев рассказал НАТО о сценариях обострения конфликта в Донбассе

Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в ходе заседания военного комитета Украина — НАТО рассказал о возможных вариантах развития ситуации в Донбассе. Об этом в среду, 18 января, сообщается на сайте Минобороны республики.

«Мы довели до начальников генеральных штабов стран-членов НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украине, осудили российскую агрессию и заявили о продолжении помощи нашему государству», — подчеркнул Муженко.

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В сентябре прошлого года министр обороны Украины Степан Полторак также заявлял послу США Мари Йованович об угрозе вторжения со стороны России и риске эскалации конфликта в Донбассе. Также он поблагодарил Вашингтон за политическую и материальную помощь вооруженным силам республики.

В том же месяце в Госдепе сообщили о наличии у США плана на случай вторжения России на Украину, который обсуждался с «немцами, французами, поляками и британцами». В Москве со своей стороны утверждают, что заявления о возможности такого вторжения нельзя считать нормальными.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после попытки Киева силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. В феврале 2015 года лидеры России, Франции, Германии и Украины утвердили комплекс мер по стабилизации ситуации, так называемые минские соглашения. Договоренности, в частности, предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение выборов в местные органы власти.

При этом Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт в Донбассе и ведении там боевых действий. Россия подобные заявления последовательно опровергает, указывая на отсутствие доказательств.