Иран выступил против присутствия США на переговорах по Сирии в Астане

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад выступил против участия американской делегации в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Мы их не приглашали», — заявил Джавад.

Ранее 17 января сообщалось, что Москва считает правильным пригласить в столицу Казахстана представителей ООН и новой администрации США. «Рассчитываем, что новая администрация сможет принять это приглашение, будет представлена своими экспертами на любом уровне, который посчитают возможным», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

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Министр отметил, что это будет первый официальный контакт с администрацией избранного американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого можно будет начать обсуждать «повышение эффективности борьбы с терроризмом в Сирии».

29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии, а также о том, что официальный Дамаск и вооруженная оппозиция решили сесть за стол переговоров. В качестве места для встречи была выбрана столица Казахстана. Проведение переговоров запланировано на 23 января.