Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:01, 5 августа 2026Путешествия

Африканскому острову предрекли стать новой альтернативой Мальдивам для россиян

АТОР: Маврикий начал бороться за российских туристов
Алина Черненко

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Маврикий начал бороться за российских туристов — этому африканскому острову предрекли стать для них новой альтернативой Мальдивам. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, Маврикий усиливает продвижение в России, его отели становятся более гибкими в работе с российским рынком, и в них появляется все больше русскоговорящих сотрудников.

Материалы по теме:
Африка становится популярной у россиян. Чем она привлекает туристов и сможет ли заменить другие курорты?
Африка становится популярной у россиян.Чем она привлекает туристов и сможет ли заменить другие курорты?
13 июня 2023
Почувствовать себя миллионером за полторы тысячи рублей. За что россияне полюбили Маврикий и сколько стоит там отдохнуть?
Почувствовать себя миллионером за полторы тысячи рублей.За что россияне полюбили Маврикий и сколько стоит там отдохнуть?
7 февраля 2024

В АТОР также отметили, что по итогам 2025 года Россия впервые вошла в топ-10 крупнейших въездных рынков острова — его посетили 29,8 тысячи соотечественников. По словам временного поверенного в делах Республики Маврикий в России Правасса Пурманунда, в 2026 году страна рассчитывает принять уже более 30 тысяч россиян. Росту турпотока должны способствовать несколько факторов: увеличение объемов авиаперевозки, активное продвижение направления в России и расширение туристического предложения.

Ранее туроператоры назвали новые любимые направления для путешествий состоятельных россиян. В частности, они обратили внимание на увеличивающийся спрос на Маврикий и Мальдивы, где набирает популярность яхтинг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России взорвали машину производителя дрона «Упырь». Его разработкой интересовался Путин
    Лошади начали разгуливать под окнами дома в Новой Москве и попали на видео
    Россиянам напомнили о праве на перерасчет при затянувшемся отключении горячей воды
    Военный назвал возможных организаторов подрыва автомобиля с главой «Уралдронзавода»
    В соседней с Россией стране заявили об усилении ПВО
    Скандальная российская певица сделала пластику
    ЕС предрекли тайные закупки энергоносителей у России
    Мировые цены на нефть перешли к росту
    Российская нефть достигла идеальной цены
    ООН предсказала голод десяткам миллионов человек
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok