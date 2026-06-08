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15:23, 8 июня 2026Путешествия

Названы новые любимые направления для путешествий состоятельных россиян

Состоятельные россияне устремились в Африку и Юго-Восточную Азию вместо ОАЭ
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Rob Taggart / Getty Images

Названы новые любимые направления для путешествий состоятельных россиян — они устремились в Африку и Юго-Восточную Азию. Об этом рассказали российские туроператоры изданию «Крыша ТурДома».

По их словам, VIP-туристы в последнее время уходят от демонстрации богатства и интересуются экскурсиями и новыми впечатлениями.

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Сообщается, что раньше состоятельные россияне в основном ездили в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. Однако из-за событий на Ближнем Востоке туристы стали больше путешествовать в Африку и Юго-Восточную Азию. «Мы видим увеличивающийся спрос на Маврикий и Мальдивы, где набирает популярность яхтинг», — рассказал Иван Бубляев из OneTouch&Travel.

Также соотечественники, по информации туроператоров, устремились на Сейшельские острова. «Туристы стали более открыты к длительным перелетам ради действительно уникальных впечатлений, поэтому направление входит в топ самых притягательных», — заключила Валерия Заруднева из Club Med.

Ранее стало известно, что россияне побили рекорд по турпотоку на Сейшельских островах с начала 2026 года. России удалось обогнать Германию, из которой на острова приехали 18,1 тысячи отдыхающих, а также Францию, откуда на Сейшелы прибыли 15,4 тысячи человек.

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