Способность Украины заменить порты Одессы оценили

Аналитик Саливон: Порты Украины на Дунае не смогут заменить гавани в Одесской области

Порты Украины в устье Дуная не смогут заменить портовую инфраструктуру в Одесской области, поврежденную в результате массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступила эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Арина Саливон.

«Особое значение приобрели дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, через которые Киев рассчитывал перенаправить часть грузов, однако полноценной заменой портам Большой Одессы они быть не могут», — отметила аналитик.

Саливон подчеркнула, что гавани Одесской области обладают существенно большей пропускной способностью, чем терминалы в устье Дуная. Она отметила, что беспрецедентное обмеление Дуная из-за жары создало дополнительные сложности в виде недогруза барж и повышения стоимости перевозок по реке.

Единственным решением проблемы для Украины видится более активное задействование железнодорожных и автомобильных маршрутов, хотя это сопряжено с еще большим ростом расходов и иными вызовами Арина Саливон эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Ранее журнал The Economist заявил об угрозе экономике Украины из-за ударов ВС России по портам в Одесской области. Уточняется, что речь идет о последствиях для экспорта сельскохозяйственной продукции.