Путин оценил итоги переговоров по Сирии в Астане

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что переговоры в Астане посвященные Сирии станут хорошей базой для продолжения переговорного процесса в Женеве. Об этом в среду, 25 января, сообщает РИА Новости.

«Считаю очень важным отметить, что участники процесса в Астане зафиксировали невозможность решения сирийской проблемы военным путем», — заявил российский лидер на встрече с королем Иордании Абдаллой Вторым.

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Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что основным руслом для поиска сирийского урегулирования является Женевский процесс. Отвечая на вопрос о возможности проведения новых подобных встреч в столице Казахстана, Песков отметил, что это зависит от целесообразности.

Переговоры в Астане прошли 23-24 января. В результате встреч Россия, Иран и Турция договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в САР. Кроме того, российская делегация передала представителям вооруженной оппозиции Сирии проект конституции для республики.

Противостояние президента республики Башара Асада и мятежников, требующих его отставки, началось в 2011 году и переросло в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой силу набрали террористические организации. С 30 сентября 2015 года поддержку силам Асада оказывают российские вооруженные силы.