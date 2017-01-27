Штайнмайер назвал усилия России и Турции по Сирии промежуточным этапом

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что усилия России и Турции на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане останутся «промежуточным этапом». Об этом он заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, передает РИА Новости.

По словам главы МИД, военная операция РФ в Сирии «внесла вклад в падение Алеппо» и поддержала режим президента Сирии Башара Асада. «Но это еще далеко не решение для Сирии. И Россия, и Турция знают, что решение этого конфликта может удастся только при участии тех игроков, которые всегда были причастны к сирийскому конфликту... Обе страны заинтересованы в том, чтобы разделить ответственность за политическое решение между несколькими участниками», — заявил он.

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Штайнмайер выразил уверенность, что Москва и Анкара «передадут переговоры под попечительство ООН». При этом он отметил, что сирийский конфликт является примером неспособности Совета Безопасности организации к переговорам. «Я считаю сирийский кризис хронологией упущенных шансов. С самого начала», — уточнил министр.

Он также признал, что международное сообщество стало воспринимать Россию как серьезного игрока на мировой арене на фоне ее масштабной операции в Сирии. «Возможно, многих в России это краткосрочно устраивает. Однако, России не стоит заниматься самообманом», — заявил Штайнмайер, подчеркнув, что Россия не сможет найти себе партнеров только при помощи своей восстановленной военной мощи. «Москве неизбежно придется прибегнуть к поиску партнера и политическими методами, если она хочет играть влиятельную роль в мире», — добавил он.

25 января Штайнмайер заявил, что завершает свою работу на посту главы МИД ФРГ. Как кандидат от социал-демократов он примет участие в президентских выборах, которые состоятся в Германии состоятся 12 февраля.

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Переговоры в столице Казахстана по Сирии проходили с 23 по 24 января при посредничестве Москвы и Анкары. Представители вооруженной оппозиции и правительственная делегация договорились продолжать контакты. Российская делегация передала представителям оппозиции предложения о поправках в Конституцию Сирии. В настоящее время в Арабской Республике действует основной закон, принятый в 2012 году.

Россия наносит удары по террористическим группировкам на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, развернув на базе Хмеймим авиабригаду особого назначения (в данный момент насчитывает 44 самолета и 16 вертолетов). С просьбой об оказании военной помощи для противодействия боевикам, в том числе из «Исламского государства» и запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры», к Москве обратился президент Сирии Башар Асад.