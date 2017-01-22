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Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века

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Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер

С избранием Дональда Трампа на пост президента США, старый мир XX века, «наконец-то, закончился», констатировал глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей статье для издания Bild.

По мнению министра, мир должен быть готов к неспокойным временам. Вопрос о том, какие ценности будут главенствующими в XXI веке, каким будет завтрашний мир, остается открытым, добавил он.

«Как всегда, когда меняется власть, есть неопределенность, сомнения, вопросы к новому руководству. Но в эти времена нового глобального беспорядка здесь нечто большее, сегодня поставлено на карту очень многое», — считает он.

«Мы будем стремиться к диалогу с новой администрацией [США], чтобы донести до нее наше отношение, наши ценности и интересы», — отметил Штайнмайер, добавив, что Берлин заинтересован в укреплении равноправного партнерства с Вашингтоном.

«Свобода торговли, обмена, открытый мир, совместное противостояние экстремизму и терроризму, тесное и доверительное трансатлантическое сотрудничество, основанного на общих ценностях, является главным приоритетом нашей повестки дня», — подчеркнул Штайнмайер.

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация Трампа. В своей речи глава государства заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу.

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