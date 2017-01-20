Трамп пообещал дружить с другими странами и уничтожить исламский терроризм

Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи пообещал, что его основным приоритетом станет благо США. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

«Государство нужно, чтобы работать ради граждан. У нас хватает проблем: бедняки вынуждены выживать в городах, на улицах свирепствуют банды, грабящие нашу страну, мы теряем рабочие места, люди не могут получить образование, — посетовал Трамп. — Все это прекратится — прямо здесь и сейчас. Мы — единая нация, и их беды — наши беды, их успех — наш успех. В нашей груди бьется единое сердце, у нас одно будущее и одно предназначение. Присяга, которую я принес здесь — это присяга вам всем. Слишком долго мы работали на чужое благо, пренебрегая своим, поднимали чужую, а не свою экономику, защищали чужие, а не свои границы. Мы вложили триллионы долларов в другие страны, а наша экономика в это время разрушалась. Наши фабрики приходили в упадок, и на судьбу рабочих было всем наплевать, средний класс терял свои сбережения. Но все это в прошлом. Давайте смотреть в будущее».

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«Начиная с этого дня, мы будем руководствоваться новым принципом: Америка — прежде всего, — провозгласил президент. —Каждое решение — во благо американского народа. Мы защитим нашу экономику от вмешательства других стран. И я клянусь — пока я жив, я буду стоять плечом к плечу с вами и никогда не отступлю. Мы победим. Мы вернем наши рабочие места, наши границы, наше благостояние. Мы построим новые дороги и заводы, люди получат рабочие места, мы восстановим нашу страну собственными руками. Мы будем стремиться к дружбе с другими государствами, но будем исходить из своих интересов. Не будем навязывать свой образ жизни никому, но станем ярким примером для других. Мы будем укреплять нынешние союзы, создавать новые и объединим весь цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, который мы сотрем с лица земли».

В Вашингтоне возле Капитолия 20 января состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс. Трамп принес присягу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью в 1955 году в честь окончания воскресной школы, а вторая принадлежала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, опередив кандидата от демократов Хиллари Клинтон.