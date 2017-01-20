В Вашингтоне противники Трампа побили стекла и подрались с полицией

В Вашингтоне в преддверии инаугурации Дональда Трампа противники избранного президента подрались с полицией. Об этом сообщает Reuters.

Примерно 500 человек в масках-балаклавах или шарфах, скрывающих лица, прошли по центру города, громя витрины и разбивая стекла в припаркованных машинах и магазинах. Пострадали, в частности, отделения Bank of America, McDonald's и Starbucks. Из лозунгов протестующих следовало, что таким образом они выступают против капиталистической системы. Толпа несла лозунги и флаги с надписями «Заставим расистов снова бояться».

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Организаторы протестов объяснили, что активисты недовольны высказываниями Трампа о женщинах, нелегальных мигрантах и мусульманах. Кроме того, они полагают, что избранный президент продолжит политику американского империализма.

В итоге протестующие столкнулись с выдвинувшимся им навстречу спецподразделением по подавлению беспорядков, которое использовало газовые и шумовые гранаты.

В Вашингтоне, указывает агентство, собрались более 900 тысяч сторонников Трампа, прибывших на его инаугурацию, которая начнется в 20:00 мск.