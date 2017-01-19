ЛГБТ-активисты устроили танцы протеста перед офисом будущего вице-президента США

Видео: Jack Smith IV / Twitter

В Вашингтоне активисты американского ЛГБТ-движения устроили митинг с массовыми плясками перед офисом избранного вице-президента США Майкла Пенса. Видео разместили в своих блогах в Twitter свидетели происходящего. Представители сексуальных меньшинств недовольны консервативными взглядами Пенса. Сотни собравшихся размахивали радужными флагами и скандировали: «Папочка Пенс, выходи танцевать», а также распевали кричалку «Мы здесь, мы другие, мы будем плясать».

Майкл Пенс с 2013 года занимал пост губернатора штата Индиана. Он известен как консерватор, противник абортов и расширения прав представителей ЛГБТ-сообщества. В июле Дональд Трамп, баллотировавшийся от Республиканской партии, официально утвердил его в качестве кандидата на должность вице-президента.