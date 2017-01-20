СМИ узнали о планах Трампа подписать первые указы в день инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп подпишет первые исполнительные указы в день своей инаугурации 20 января. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника переходной команды республиканца

По его словам, для Трампа отобраны порядка 200 указов, чтобы из них он выбрал и подписал наиболее значимые.

Информагентству стало известно, что новый хозяин Белого дома, в частности, собирается отменить ряд документов своего предшественника Барака Обамы, а также сделать первые шаги для реализации идей по строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции.

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Кроме того, Reuters узнал о планах Трампа 21 января побывать в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ), деятельность которого он критиковал как во время избирательной кампании, так и по ее окончании.

19 января в Нью-Йорке прошла очередная акция протеста в отношении Трампа. Вместе с рядовой общественностью в ней приняли участие известные голливудские актеры и мэр города Билл Де Блазио.

В тот же день инвестор-миллиардер Джордж Сорос в интервью Bloomberg выразил мнение, что политика Трампа потерпит неудачу, а сам он мог бы стать диктатором. «Я бы охарактеризовал его [Трампа] как обманщика, мошенника и потенциального диктатора. Но он лишь потенциальный диктатор, поскольку я уверен, что Конституция и политические институты Соединенных Штатов достаточно сильны... Он стал бы диктатором, если бы мог выйти сухим из воды, но он не способен на это», — заявил Сорос.

Выборы президента прошли в США 8 ноября 2016 году. Представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил свою главную соперницу — демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января в Вашингтоне.