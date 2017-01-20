Известные актеры вышли на митинг против Трампа в Нью-Йорке

Общественная акция против избрания Дональда Трампа президентом США прошла 19 января в Нью-Йорке возле принадлежащего миллиардеру небоскреба Trump Tower. Об этом в ночь на пятницу, 20 января, сообщает ТАСС.

По данным информагентства, участие в демонстрации приняли несколько тысяч человек, среди которых были мэр города Билл Де Блазио, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало, актрисы Джулиана Мур, Мариса Томей и Шейлин Вудли, а также режиссер Майкл Мур.

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Де Ниро, выступивший первым, назвал Трампа «дурным примером для всей страны и этого города». Также резкую критику в адрес избранного президента Соединенных Штатов высказал Алекс Болдуин, пародирующий его в программе на телеканале ABC. «Трамп и [избранный вице-президент США Майкл] Пенс рассчитывают на то, что вы поддадитесь, однако отличительная черта нью-йоркцев — то, что они не сдаются и не прогибаются», — с такими словами обратился он к собравшимся.

Майкл Мур заявил, что страна переживает очень опасное время. «Все настолько плохо, насколько вам кажется, но станет еще хуже», — считает режиссер.

Протесты против Трампа проходят в ряде американских городов с середины января. Так, вечером 17 января мужчина попытался поджечь себя возле гостиницы Trump International Hotel на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Пожарно-спасательная служба округа Колумбия подтвердила, что один человек был доставлен в больницу с ожогами.

В тот же день The Washington Times написала, что в по меньшей мере 20 городах США появились предложения за деньги поучаствовать в протестах по поводу инаугурации Трампа. Желающим обещали платить по 2,5 тысячи долларов в месяц, а за непосредственное участие в митингах — 50 долларов в час.

Церемонию официального вступления в должность 45-го президента США состоится 20 января в Вашингтоне возле Конгресса, ожидается, что участие в ней примут до трех миллионов человек. Обеспечивать порядок во время торжества будут тысячи полицейских и бойцов Нацгвардии.

На выборах президента Соединенных Штатов 8 ноября 2016 года республиканец Дональд Трамп победил представительницу Демократической партии Хиллари Клинтон.