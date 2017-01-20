Мир
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Известные актеры вышли на митинг против Трампа в Нью-Йорке

Перейти в «Мою Ленту»
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро

Общественная акция против избрания Дональда Трампа президентом США прошла 19 января в Нью-Йорке возле принадлежащего миллиардеру небоскреба Trump Tower. Об этом в ночь на пятницу, 20 января, сообщает ТАСС.

По данным информагентства, участие в демонстрации приняли несколько тысяч человек, среди которых были мэр города Билл Де Блазио, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало, актрисы Джулиана Мур, Мариса Томей и Шейлин Вудли, а также режиссер Майкл Мур.

Де Ниро, выступивший первым, назвал Трампа «дурным примером для всей страны и этого города». Также резкую критику в адрес избранного президента Соединенных Штатов высказал Алекс Болдуин, пародирующий его в программе на телеканале ABC. «Трамп и [избранный вице-президент США Майкл] Пенс рассчитывают на то, что вы поддадитесь, однако отличительная черта нью-йоркцев — то, что они не сдаются и не прогибаются», — с такими словами обратился он к собравшимся.

Майкл Мур заявил, что страна переживает очень опасное время. «Все настолько плохо, насколько вам кажется, но станет еще хуже», — считает режиссер.

Протесты против Трампа проходят в ряде американских городов с середины января. Так, вечером 17 января мужчина попытался поджечь себя возле гостиницы Trump International Hotel на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Пожарно-спасательная служба округа Колумбия подтвердила, что один человек был доставлен в больницу с ожогами.

В тот же день The Washington Times написала, что в по меньшей мере 20 городах США появились предложения за деньги поучаствовать в протестах по поводу инаугурации Трампа. Желающим обещали платить по 2,5 тысячи долларов в месяц, а за непосредственное участие в митингах — 50 долларов в час.

Церемонию официального вступления в должность 45-го президента США состоится 20 января в Вашингтоне возле Конгресса, ожидается, что участие в ней примут до трех миллионов человек. Обеспечивать порядок во время торжества будут тысячи полицейских и бойцов Нацгвардии.

На выборах президента Соединенных Штатов 8 ноября 2016 года республиканец Дональд Трамп победил представительницу Демократической партии Хиллари Клинтон.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЛГБТ-активисты устроили танцы протеста перед офисом будущего вице-президента США
Протестующий против избрания Трампа поджег себя у его отеля в Вашингтоне
СМИ назвали размер оплаты за участие в протестах против Трампа
Скарлетт Йоханссон и Кэти Перри выйдут на марш против Трампа
Моби высмеял предложение Трампа сыграть диджей-сет на инаугурации
Последние новости
Известные актеры вышли на митинг против Трампа в Нью-Йорке
Пошутивший про Коран в туалете блогер удалился из соцсетей после угроз от ИГ
Темпы роста экономики Китая оказались самыми низкими за 26 лет
Вещи Обамы вывезут из Белого дома в его отсутствие
СМИ узнали о планах Минобороны списать Ту-154 и Ил-62
В Киеве заявили о разработке плана возвращения Донбасса
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
Другие материалы рубрики
00:07 Сегодня
Crips на похоронах Туки Уильямса

Черно-красные против черно-синих

Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
17:23 19 января 2017

В Германии разрешили медицинское употребление марихуаны

05:03 Сегодня

Вещи Обамы вывезут из Белого дома в его отсутствие

03:08 Сегодня

Последнего содержавшегося в Гуантанамо россиянина отправили в ОАЭ

00:09 16 января 2017
Министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед объявляет о создании блока

НАТО с Кораном и гуриями

Саудовская Аравия строит собственный военный блок
02:36 Сегодня

Мексика выдала США наркобарона Коротышку

13:14 19 января 2017

В результате обрушения здания в Тегеране погибли 30 пожарных

02:00 Сегодня

Сорос увидел у Трампа склонность к диктатуре

13:19 19 января 2017
Барак Обама

Благие намерения на неправильной стороне истории

Почему Барак Обама почти во всем потерпел неудачу
00:28 Сегодня

Пентагон заявил о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Сирии

11:12 19 января 2017

Жертвами ДТП в Индии стали два десятка школьников

20:52 18 января 2017

Причиной госпитализации Буша-старшего стала одышка

Россия
«Пустая голова и тело без сердца»
Художник Олег Кулик о том, почему Ленина следует оставить как арт-объект
Съезд после триумфа
Какие задачи стоят перед «Единой Россией»
Сергей Готье«Если врачу проще отправить в морг — он так и сделает»
Академик Сергей Готье о нехватке органов для трансплантации и детском донорстве
Песков заявил о необходимости хороших отношений с Соединенными Штатами
В Порошенко увидели сходство с Pussy Riot
Игорь Додон и Владимир ПутинПодошел к Кремлю
Новый президент Молдавии признал ошибки перед Москвой и обещал дружить
На ловившего покемонов в храме блогера завели еще одно дело
Все материалы
Мир
Crips на похоронах Туки УильямсаЧерно-красные против черно-синих
Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
Торжественно клянусь
Инаугурации самых известных американских президентов
Барак ОбамаБлагие намерения на неправильной стороне истории
Почему Барак Обама почти во всем потерпел неудачу
Известные актеры вышли на митинг против Трампа в Нью-Йорке
Последнего содержавшегося в Гуантанамо россиянина отправили в ОАЭ
Вещи Обамы вывезут из Белого дома в его отсутствие
Face masks depicting Russian President Vladimir Putin and U.S. President-elect Donald Trump hang for sale at a souvenir street shop in St.Petersburg, RussiaВеликий и ужасный
Почему пресса Британии и США демонизирует образ Путина
Все материалы
Бывший СССР
Покупатель перед продуктовым магазином в КиевеДали на водку
Как на украинские прилавки попадают товары из ДНР и ЛНР
В Киеве заявили о разработке плана возвращения Донбасса
24-летняя подчиненная Авакова предложила украинцам самим тушить пожары
Командир полка «Азов» назвал Кравчука дебилом за отказ от ядерного оружия
Нурсултан НазарбаевЗачистить до блеска
Почему в Казахстане арестовывают высокопоставленных чиновников
Захарченко назвал пребывание Крыма в составе Украины дикой случайностью
В Харьковской области прекратили строить забор на границе с Россией
Все материалы
Финансы
Бери и не плати
Как «Нафтогаз» разоряет Украину
NEW YORK, NY - NOVEMBER 08: Campaign chairman John Podesta speaks on stage at Democratic presidential nominee former Secretary of State Hillary Clinton's election night event at the Jacob K. Javits Convention Center November 9, 2016 in New York City. Clinton is running against Republican nominee, Donald J. Trump to be the 45th President of the United States. Лица трампономики
Как команда нового президента превращает США в корпорацию
Темпы роста экономики Китая оказались самыми низкими за 26 лет
Лондонский суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Белоруссия рассказала о планах на российский рынок продовольствия
В Думе прокомментировали готовность Украины покупать российский газ
ВТБ спрогнозировал укрепление рубля на 10 процентов
Все материалы
Бизнес
Дональд ТрампНеласковый щебет
Как Дональд Трамп взял в оборот автопроизводителей при помощи Twitter
Пени придержали
Уплату пеней за имущество москвичей отложили до весны
Кому здесь не место
Насколько верны прогнозы экспертов об исчезающих профессиях
Росатом и Иран согласовали сценарий сотрудничества в ядерной энергетике
На Южно-Украинской АЭС аварийно отключен третий энергоблок
«АвтоВАЗ» отказался от поставок Lada Xray в Европу
Ford сформулировал потребительские тренды современного общества
Все материалы
Силовые структуры
Заложники ситуации
Зачем США разворачивают бригаду в Восточной Европе
Достучаться до небес
Как в криминальной России разбираются с доносчиками
CH-53K King StallionСколько стоит вертолет
В поисках шеста для технологического барьера
Контингент ЭКОВАС приостановил военную операцию в Гамбии
СМИ узнали о планах Минобороны списать Ту-154 и Ил-62
МЧС показало найденный в Черном море американский самолет
По подозрению в убийстве исполнительницы «Ламбады» арестованы два человека
Все материалы
Наука и техника
Адский пепел
Что сотворило с человечеством мощнейшее в истории извержение вулкана
Чужой внутри
Как раковые клетки обретают неуязвимость и медленно уничтожают человека
Осталось прикопать
Неуязвимые бактерии угрожают гибелью человечеству
Россия отправит на Марс макак
Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией
Китайский робот-журналист опубликовал свою первую статью
Орангутан научился пользоваться пилой
Все материалы
Спорт
Сергей Горбачев«В марсельской тюрьме гашиш курят как сигареты»
Отбывший срок во Франции футбольный фанат о наркотиках, англичанах и Достоевском
Сергей Ломанов-младшийШойгу в помощь
Из-за чего в российском хоккее с мячом разгорелся скандал
Бакари СаньяНалог на глупость
За что клубы штрафуют футболистов — тест «Ленты.ру»
Загримированный Ривалдо сыграл в футбол с болельщиками
Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом мира
СКА побил рекорд КХЛ по количеству шайб в одном регулярном чемпионате
Обыгравший Джоковича на Australian Open теннисист прокомментировал победу
Все материалы
Культура
Белла Ахмадулина«Твоя сестра, такая дура, не научилась кофе готовить?!»
Борис Мессерер о Белле Ахмадулиной и Михаил Шишкин о свободе и демократии
Парадокс акына
В чем прав лауреат Сталинской премии Джамбул
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
Художник постера для Обамы нарисовал протестные плакаты к инаугурации Трампа
Gorillaz сняли клип в небоскребе «Трамп-тауэр»
Канье Уэст и Джей Зи помирились и задумали совместный проект
В Бразилии обнаружен обгоревший труп исполнительницы «Ламбады»
Все материалы
Интернет и СМИ
Игроман как наркоман
Почему подростков пытают током и убивают за любовь к интернету
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
Пироманы из Луганска
Как сумасшедшие изобретатели из ЛНР стали новыми «разрушителями легенд»
Пошутивший про Коран в туалете блогер удалился из соцсетей после угроз от ИГ
CNN осудили за сюжет про последствия убийства Трампа
Смоделированы последствия убийства Трампа на инаугурации
Первый канал назвал причиной утечки серии «Шерлока» халатность сотрудника
Все материалы
Ценности
Эльфы завелись
Фантастические создания и механизмы на выставке в Женеве
Золотую статую обнаженной Кейт Мосс оценили в 110 тысяч долларов
Руководитель Bentley подтвердил возможность выпуска электромобиля
Марка adidas Originals решила вдохновить молодежь
Карл Лагерфельд создал ароматическую свечу от имени своей кошки
Работали на дизеле
Из Москвы в Амстердам на новом Tiguan
IWC показала первые за несколько лет женские часы
Все материалы
Путешествия
Ржавый «Тигр»
Как четверо россиян на старом ВАЗ-2106 доехали из Петербурга в Гамбию
Обойдемся без «шенгена»
Как летать через Европу без визы
Названы семь самых дешевых горнолыжных курортов России и Европы
Туриста из Конго с килограммом алмазов в кальсонах поймали во Франции
Не только снег
Какие деликатесы готовят в российской глубинке
«Макдоналдс» представил Биг-Мак в двух новых размерах
Подмосковный аэропорт Жуковский лишился единственного рейса по России
Все материалы
Из жизни
«Этим парням не нужен от меня секс»
История феминистки из Абу-Даби, которая живет за счет мужчин
Дональд Трамп с женой Меланией и моделью Хайди Клум в 2008 годуБойкот по-голливудски
На инаугурации Трампа не будет звезд?
Лица не увидать
Пользовательницы Instagram посвящают аккаунты своим пятым точкам
Керри провел последний брифинг с лабрадором Беном
Хейтеры возненавидят
Обычные женщины, прославившиеся в Instagram благодаря лишнему весу
Все материалы
Тест седана с динамикой суперкара
Тест Audi S8 Plus — представительского седана с максималкой 305 км/ч
В России купили первый Bugatti Chiron за 220 миллионов
5 уникальных суперкаров, погибших в авариях
Очень редкие автомобили, которые закончили жизнь в ДТП
Тридцатисемилетнюю «Ниву» оценили в пять миллионов рублей
Тест: угадай автомобиль под камуфляжем
Получится ли у автопроизводителей провести настоящего знатока? Давайте проверять
Dodge сделает «демонический» Challenger на 90 килограммов легче
5 провалов Детройта
Засекреченный блогер о главных премьерах первого моторшоу 2017 года
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы