СМИ назвали размер оплаты за участие в протестах против Трампа

По меньшей мере в 20 американских городах появились объявления с предложением за деньги поучаствовать в протестах по поводу инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник, 17 января, сообщает The Washington Times.

Так, компания Demand Protest из Сан-Франциско, которая позиционирует себя как «крупнейшая в США частная организация по обеспечению поддержки широких масс», готова платить демонстрантам по 2,5 тысячи долларов в месяц, а за непосредственное участие в мероприятиях — 50 долларов в час. Кроме того, активистам, занятым полный рабочий день, предлагают медицинскую страховку.

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«Получай деньги, борясь против Трампа! Мы платим людям, которые уже политически мотивированы, для борьбы за то, во что они уже верят», — приводит издание выдержку из объявления. При этом, как отмечается, компания особо заинтересованна в тех, кто сможет принять участие в акции протеста 20 января — в день инаугурации Трампа.

Газета не исключает того, что объявление Demand Protest может оказаться мошенническим. Тем не менее вакансии подобного рода предлагают жителям более 20 городов, в числе которых Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Остин, Шарлотт, Колорадо-Спрингс, Колумбус, Денвер, Детройт, Эль-Пасо, Форт-Уэрт, Джексонвилл, Окленд, Оклахома-Сити, Филадельфия, Финикс, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтл, Талса и Вашингтон.

10 января стало известно, что голливудские актрисы Скарлетт Йоханссон, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдорманд, а также певицы Кэти Перри и Шер примут участие в женском марше против Трампа. Мирный протест состоится в Вашингтоне 21 января.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победу одержал представитель республиканцев Дональд Трамп. Это вызвало волну недовольства среди американцев. Тысячи жителей Атланты, Майами, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Портленда и Филадельфии вышли на протестные демонстрации.