22:15, 13 мая 2026

Захарова сыронизировала над гадалкой Ермака и сделала Зеленскому одно предложение

Юлия Мискевич
Мария Захарова. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что одна из самых массированных российских атак на Украину пришлась на визит президента США Дональда Трампа в Китай.

Дипломат предложила украинскому лидеру выпустить указ, который запретил бы удары по Украине. «Делов-то: парад в Москве "разрешил", значит, и атаку с таким же успехом "отменит". Да и "гадалка" Ермака, которую нанимали для наведения порчи на антикоррупционные структуры, освободилась — может подшаманить», — написала Захарова, имея в виду бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

Ранее сообщалось, что гадалка Вероника Анискевич, к которой регулярно обращался бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, делала расклады на президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, пытаясь предсказать их судьбу.

