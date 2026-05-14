Рубио назвал главного геополитического соперника США

Рубио назвал Китай главным геополитическим соперником Вашингтона

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News назвал Китайскую Народную Республику (КНР) главным геополитическим соперником Вашингтона.

«С точки зрения геополитики, это наш основной вызов, но вместе с тем работа над отношениями [с Китаем] имеет ключевую важность», — заявил Рубио.

Госсекретарь также подчеркнул, что американские интересы могут идти вразрез с интересами Китая, но страны должны справляться с этим, чтобы избегать воин и поддерживать мир.

Ранее стало известно о том, что 13 мая президент США Дональд Трамп впервые за девять лет прилетел в Китай. Во время своего визита он планирует обсудить с Си Цзинпином ситуацию на Тайване, в Иране и России.